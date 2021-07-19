Какой сегодня праздник у католиков?

Арсений Великий родился в 354 году в Риме, в христианской семье. Он получил хорошее образование и пошел по церковной стезе. Согласно житию, слава об образованности Арсения достигла Константинополя, и император Феодосий поручил ему воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория.

В Константинополе Арсений тяготился императорским двором и, мечтая о монашестве, в 394 году тайно уплыл на корабле в Александрию. Там он удалился в Скитскую пустыню, где в одном из монастырей стал учеником преподобного Иоанна Колова. Арсения постригли в монах и вскоре ушёл в затвор.

Арсений известен толкованием Евангелия от Луки. Скончался святой в возрасте 95 лет.