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Какой сегодня праздник по церковному календарю?

Какой сегодня праздник по церковному календарю?

Сегодня, 12 апреля, православная церковь вспоминает христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря Иоанна Лествичника.

Иоанн родился в 6 веке в Константинополе. В 16 лет переехал в Египет на Синайскую гору, где принял монашеский постриг. Спустя 19 лет он стал отшельником и провёл 40 лет в пустыне Фола. В возрасте 65 лет Лествичника избрали игуменом Синайской обители, ею он управлял четыре года. Святой умер, по данным из некоторых источников, в 649 году в возрасте 70 лет. Местонахождение мощей Иоанна неизвестно.

Однако есть другая версия. Предполагается, что он жил у моря, вероятно в Газе, и, по-видимому, занимался там юридической практикой. Только после смерти его жены, в его сороковых годах, он вошел в Синайский монастырь. Считается, что его отречение от мира — легенда, основанная на мотиве изображения его как незатронутого светским образованием.

Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») — своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.

Фото: wikimedia.org

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