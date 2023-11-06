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Какой сегодня день: праздники, традиции, приметы и что не делают 6 ноября

Какой сегодня день: праздники, традиции, приметы и что не делают 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Украине отмечается День освобождения Киева во время Второй мировой войны. В мире сегодня Международный день памяти животных, погибших от рук человека — во время опытов лекарств или косметики, а также для изготовления одежды из меха.

Какой православный праздник отмечают 6 ноября?

6 ноября в церковном календаре – день памяти Павла Исповедника. Он был епископом в Малой Азии. В то время иконоборцы вели борьбу против христианских святынь. Павел выступил в защиту веры, за что подвергся гонениям.

Именно поэтому Павел Исповедник особенно почитается христианами сегодня. Он пережил преследование, но не потерпел мученическую смерть. Так же как Максим Исповедник и Василий Исповедник.

Что нельзя делать 6 ноября:

  • Не стоит плохо думать о других, злословить.
  • Запрещено выносить мусор из дома.
  • Нельзя брать деньги в долг или давать их кому-либо.

Народные приметы 6 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: звезды на небе кажутся маленькими — ждите снег;
  • сильный снегопад предвещает снежную зиму;
  • в этот день гладкий лед на водоемах — к богатому урожаю в следующем году;
  • лошади имеют хороший аппетит — зимой они не будут страдать от болезней;
  • лед промерз кучей — в следующем году ждите большого количества зерна.

Обычно к этому времени уже начинается морозная погода, лед сковывает водоемы, потому за ним наши предки пытались прогнозировать погоду. Рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке, например, читали специальные молитвы, чистили принадлежности.

Важные и памятные даты 6 ноября в Украине и мире:

  • 1657 год — проходит Корсунский совет, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе;
  • 1860 год — Авраам Линкольн становится 16-м президентом Соединенных Штатов Америки;
  • 1919 год — отсутствие боеприпасов и медикаментов, эпидемия пятнистого тифа — в этих условиях командование Украинской Галицкой армии заключает перемирие и союзный договор с Добровольческой армией;
  • 1932 год — на выборах в Немецком Государстве большинство голосов получает партия национал-социалистов;
  • 1942 год — происходит первый полет немецкого самолета Heinkel He 219 «Фугач», на котором впервые в истории начинают серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;
  • 1944 год — отстроили и возобновили работу Киевской радиостанции;
  • 1951 год — начинает работать Киевский профессиональный телецентр на Крещатике;
  • 1960 год — в Киеве запускают первую очередь метрополитена — 5-километровый участок Святошино-Броварской линии, соединивший станции «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр»;</li >
  • 1962 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, осуждающую расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призывающую всех членов ООН прекратить какие-либо экономические и военные отношения с ЮАР;
  • 1964 год — сдают в эксплуатацию Тернопольский фарфоровый завод;
  • 1980 год — в Николаеве строят новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м;
  • 1984 год — на президентских выборах в США убедительную победу вторично одерживает республиканец Рональд Рейган;
  • 1987 год — в Киеве открывают 28-ю станцию ​​метрополитена — «Театральную»;
  • 1998 год — в Закарпатье происходит наводнение;
  • 1999 год — в Австралии 54,5 % избирателей высказываются против провозглашения страны республикой, вновь признав формальным главой государства британского монарха.

Именины 6 ноября празднуют:

  • Анатолий,
  • Арсений,
  • Василий,
  • Виктор,
  • Гавриил,
  • Герман,
  • Константин,
  • Лука,
  • Никита,
  • Николай,
  • Павел,
  • Александра,
  • Ефросинья,
  • Клавдия,
  • Мотря,
  • Нина,
  • Серафима.

Талисманом человека, рожденного 6 ноября является карнеол. Камень, известный человечеству уже восемь веков. Издавна карнеолу приписывали магические и лечебные свойства. В частности, верили, что амулет с этим камнем способен привлечь любовь.

В этот день родились:

  • 1811 год — украинский писатель, поэт, культурно-общественный деятель Маркиян Шашкевич;
  • 1918 год — активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат Дмитрий Купяк;
  • 1938 год — украинский актер, каскадер Владимир Жариков.

6 ноября в Украине и мире отмечают

6 ноября в Украине отмечают День освобождения Киева во время Второй мировой войны. Операция по освобождению Киева прошла во время битвы за Днепр. С обеих сторон были привлечены около 4 миллионов военнослужащих. Операцию начали искусственно ускорять до 7 ноября – в советское время это был известный день (Великой Октябрьской социалистической революции). К сожалению, это привело к серьезным и бессмысленным потерям среди солдат. Непосредственное сражение за современную столицу Украины началось 1 ноября. Сначала состоялась сорокаминутная артиллерийская подготовка, которая отвлекла внимание от Киева. В это время солдаты начали активно уничтожать оборону врага.

Также 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Событие было установлено в 2001 г. по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, ссылаясь на декларацию тысячелетия, где было указано на необходимости охраны окружающей среды. Экосистемы и природные ресурсы очень сильно страдают во время военных конфликтов. ООН после изучения экологических последствий убедилась, что вред окружающей среде приводит и к потере материальных ценностей, и, что важнее, к смерти людей.

А еще 6 ноября Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Ежегодно ради меха на планете погибает около 40 миллионов животных, а еще 100 миллионов из-за опытов во время испытания бытовых средств, косметики, лекарств. Животные также страдают из-за эксплуатации в развлекательной сфере, во время охоты, от рук животноводов. 6 ноября принято зажигать свечи в память тех животных, которые погибли от рук человека.

6 ноября празднуют Всемирный день без бумаги. Создали праздник по инициативе некоммерческой организации «Ассоциация по управлению информацией и изображениями». Сначала дата была начата на четвертый четверг ноября, но позже был создан фиксированный день. Рекомендуется хотя бы на сутки отказаться от использования бумаги.

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