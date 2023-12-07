Какой сегодня день: почему девушки 7 декабря наряжались в лучшую одежду

Сегодня, 7 декабря, Всемирный день украинского платка, который считается настоящим оберегом среди нашего народа. Православные верующие чтят память святителя Амвросия Медиоланского.
Какой церковный праздник отмечают 7 декабря
7 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Родился он в городе Тревир (или Трир по другим источникам) 340 года в достаточно зажиточной семье. Он стал первым латинским святителем в церкви, хотя его воспитала семья христиан. В юности получил неплохое образование ритора, имел резиденцию в Милане и был руководителем нескольких провинций. В 352 году умирает отец Амвросия, после чего поселяется в Риме и там продолжает обучение.
После смерти местного епископа в городе возникает спор между представителями арианства и христианства. Амвросий становится епископом, и этот выбор утвердил даже сам император Валентиниан. За доброту и благочестие он получил от Господа совет творить чудеса. Умер в 397 году.
Что нельзя делать 7 декабря:
- Нельзя злословить, ругаться, думать о негативном.
- Женщинам запрещалось тяжело работать, в частности, шить, вязать.
- Девушкам не стоит расчесывать волосы и мыть голову.
Народные приметы 7 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: идет мокрый снег — ждите дождливого лета;
- солнце как в тумане — к метели;
- солнце скрылось за облака — будет снегопад;
- легкий и сухой снег — ждите засуху летом.
Издавна считалось, чем красивее наряд наденет девушка в этот день, тем быстрее она выйдет замуж. Женщины обычно хозяйничали в доме, а мужчины начинали резать свиней, гусей и уток на праздники.
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Важные и памятные даты 7 декабря в Украине и мире:
- 1678 год — Луи Геннепин первым из европейцев видит Ниагарский водопад;
- 1732 год — в Лондоне открывается театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы;
- 1941 год — японская авиация уничтожает американскую морскую базу Перл-Гарбор;
- 1972 год — отправляется 11-я и последняя в программе «Аполлон» пилотируемая людьми миссия на Луну;
- 1982 год — в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применяют смертную казнь;
- 1988 год — землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушает города Спитак и Ленинакан, погибает около 25 тысяч человек;
- 2009 год — в США выходит The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;
- 2017 год — курс Bitcoin достигает своего исторического максимума в 17,7 тыс. долл.
Именины 7 декабря празднуют:
- Лев,
- Антон,
- Григорий,
- Иван,
- Игнатий,
- Михаил,
- Павел.
Талисманом человека, рожденного 7 декабря, является цитрин. Свое название камень получил благодаря лимонно-желтому украшению. Издавна цитрин использовали в качестве оберега. Считали его символом солнечного света.
7 декабря родились:
- 1888 год — украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник Левко (Лев) Лепкий;
- 1950 год — украинский художник и иконописец Виталий Садовский;
- 1986 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022, посмертно) Александр Капичун.
7 декабря в Украине и мире отмечают:
7 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день украинского платка. Издавна платок считался настоящим оберегом среди нашего народа. Поэтому активистки решили провести такой праздник для возрождения украинских традиций и донесения исторических фактов об этом предмете гардероба украинок. Первые платки, которые носили в Украине, имели белый цвет. А цветные пришли к нам из Турции.
Также 7 декабря День местного самоуправления в Украине. Благодаря местному самоуправлению граждане нашей страны могут самостоятельно решать вопросы местного значения. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1990 г. был принят Закон о местном самоуправлении. Сам же праздник был создан в 2000 году по указу президента Украины.
А еще 7 декабря Международный день гражданской авиации. Впервые праздник отпраздновали в рамках 50-летия подписания Конвенции о международной гражданской авиации 1994 года. Официальным оно стало с 1996 года. С начала 2000-х гражданская авиация переживает стремительное развитие, ведь количество пассажиров увеличивается.