Какой сегодня день: что празднуют, за чем наблюдают и что не делают 22 ноября

Какой православный праздник отмечают 22 ноября

22 ноября в церковном календаре – день памяти святого Прокопия Читца. По церковным преданиям он родился в Иерусалиме и был чтецом в Кесарийской церкви. Там Прокопий разъяснял верующим Священное Писание и переводил тексты на сирийский язык. Прославился святой своим даром исцеления. Наместник Палестины приказал схватить Прокопия, его долго мучили, заставляя принести жертву языческим богам. В конце концов, когда святой отказался сделать это, ему отрезали голову.

Что нельзя делать 22 ноября:

Запрещено ругаться, лучше сдерживать свои эмоции, особенно отрицательные.

Попытайтесь не отправляться в дальний путь, лучше остаться дома.

Нельзя одалживать или брать в долг.

Народные приметы 22 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облака сбежались в одну кучу — ждите непогоду;

сова кричит — придет похолодание;

над лесом посинело небо — скоро будет тепло;

домашние птицы молчат перед вьюгой;

галки и вороны летают большими стаями над деревьями — будет снег;

волки подошли к самим домам — всю зиму будут сильные морозы, а весна придет поздно;

утром вороны сидят на верхушках деревьев — будет сильный мороз и вьюга;

теплая погода означает, что зима будет снежной и долгой.

В этот день в старину существовала традиция ставить на снежных дорогах высокие шесты, служившие как дорожные знаки. Оставались они там до весны и восхождения снега. Дорогу обычно прокладывали по всей деревне, а после работы обязательно устраивали праздник с забавами и вкусной едой.

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Важные и памятные даты 22 ноября в Украине и мире:

1087 год — убивают святого Ярополка Изяславовича;

1675 год — Оле Ремер представляет в Парижскую академию отчет об определении скорости света;

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

1963 год — в Далласе происходит одно из самых громких убийств ХХ века, когда Ли Харви Освальд стреляет в президента США Джона Кеннеди;

1975 год — в Испании восстановили монархию — после смерти диктатора Франсиско Франко власть в стране переходит к назначенному им наследнику, 37-летнему принцу Хуану Карлосу Бурбону, который в этот день становится королем Испании;

1990 год — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявляет о своей отставке с поста премьер-министра страны;

2004 год — начинается Оранжевая революция;

2005 год — указом президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября провозглашают Днем Свободы;

2010 год — начинается бессрочная акция протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Азарова, поддерживаемыми акциями по всей Украине.

Именины 22 ноября празднуют:

Архип,

Алексей,

Афанасий,

Валерия,

Василий,

Владимир,

Герасим,

Иван,

Илья,

Максим,

Михаил,

Петр,

Павел,

Тадей,

Федор.

Талисманом человека, рожденного 22 ноября, является гагат. Интересный минерал, являющийся разновидностью древних каменных углей. Его знали еще в Древнем Египте и Индии. Очень популярным гагат был в Средневековье в Европе. Издавна минерал использовали для разных магических манипуляций. К примеру, из него изготовляли амулеты для защиты от нечистых сил.

22 ноября родились:

1890 год — французский военный и политический деятель, президент Франции Шарль де Голль;

1965 год — датский актер театра, кино и телевидения Мадс Михкельсон;

1996 год — американская модель и телезвезда Гейли Болдуин.

22 ноября в Украине и мире отмечают:

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сына. Это прекрасная возможность создать незабываемый день для своего сыночка, поздравить его с подарками и теплыми словами. Существует много версий начала этого праздника. В любой семье, независимо от национальности, страны или вероисповедания, рождение сына всегда было особым событием. Каждый отец стремится иметь сына, ведь потомок мужского пола издавна считался ценным продолжателем рода. Концепция международного дня сына появилась в 2014 году, когда Guardian News & Media Limited во время празднования Дня мужчин предложила создать еще один семейный праздник.

Также 22 ноября День гуманного общества. Праздник был создан по инициативе американской некоммерческой организации «Резиновое общество Соединенных штатов». Именно в этот день 1954 года эта организация была основана журналистами Фредом Майерсом, Геленом Джонсоном, Ларри Эндрюсом и Марсией Глейзер. В настоящее время она находится в Вашингтоне и считается одной из крупнейших благотворительных организаций в Америке.