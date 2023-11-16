Какой сегодня день: что празднуют, во что верят и чего не делают 16 ноября

Какой православный праздник отмечают 16 ноября

16 ноября в церковном календаре – день памяти апостола Матфея. О его жизни известно немногое. Согласно церковным писаниям, прежде чем стать учеником Иисуса Христа, Левий Матвей работал сборщиком налогов. Когда Сын Божий увидел его, велел идти за Ним. Впоследствии Матфей проповедовал Слово Божие и был казнен за это недалеко от римской крепости Апасарос (ныне Грузия).

Что нельзя делать 16 ноября

Нельзя свистеть в доме — иначе заведутся тараканы, от которых будет трудно избавиться.

Не стоит сидеть на столе — это плохая примета, указывающая на несчастье.

Запрещено разговаривать с человеком из-за порога — обязательно поссоритесь.

Народные приметы 16 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег — он может пролежать до самой весны;

чем теплее погода, тем холоднее будет зима;

низко плывут тучи на небе — ждите холода;

за окном идет дождик — зима будет сырой, но теплой;

морозный день указывает на то, что и зима будет суровой;

сильный ветер — к снежной и холодной зиме;

проходит снег в этот день — скоро начнутся метели.

На Матвея, как в народе называли этот день, не рекомендовано покупать новые вещи. Верили, что подобная обновка не принесет счастья или быстро испортится. В древности существовала традиция ходить в гости к своим родственникам, друзьям. Собирались за праздничным столом и вели душевные разговоры. На столе, конечно, стояли только песни, ведь продолжается Рождественский пост. Существовало поверье: если не накормить как следует гостя, то он будет худощавым.

Важные и памятные даты 16 ноября

1632 год — битва под Лютценом, которая была одной из величайших битв тридцатилетней войны, между шведскими войсками под предводительством Густава II Адольфа и габсбургскими частями во главе с Альбрехтом Валленштайном;

1700 год — Герцогство Пруссия — ранее в составе Священной Римской империи немецкой нации — провозглашают королевством;

1841 год — Эдуард Гурвин получает патент пробковый спасательный жилет;

1848 год — в Лондоне дает последний концерт Фридерик Шопен;

1895 год — «Кинематограф» братьев Люмьер показывают в Сорбонне;

1917 год — в бывшем ханском дворце в Бахчисарае открывают Национальный музей;

1918 год — Королевство Венгрия, до этого являющееся частью Австро-Венгерской Империи, провозглашается республикой;

1918 год — провозглашают закон ЗУНР «Об администрации»;

1920 год — части Армии УНР после упорных боев с большевиками добывают Деражню;

1924 год — начинает вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио;

1945 год — в Лондоне основывают ЮНЕСКО;

1967 год — начинается I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке;

1994 год — согласно Указу Президента № 667/94, от 11.11.1994 начинает ежегодно праздноваться День работников радио, телевидения и связи;

1999 год — учреждают Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины;

2002 год — президент Кучма подписывает указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича;

2010 год — проходит помолвка принца Уильяма и Кейт.

Именины 16 ноября празднуют:

Виктор,

Дмитрий,

Иван,

Михаил,

Федор.

Талисманом человека, рожденного 16 ноября, является лунный камень. Магическое свечение этого камня никого не может оставить равнодушным. С давних времен в разных культурах люди верили, что лунный камень помогает добиться успеха в любви.

16 ноября родились:

1977 год — украинская фигуристка, олимпийская чемпионка, модельер спортивной одежды, автор двух книг Оксана Баюл;

1978 год — украинская писательница, переводчица Дзвинка Матияш;

1981 год — украинский историк Юрий Латыш.

16 ноября в Украине и мире отмечают:

16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Впервые заявили о создании беспроводной связи в 1860-х годах. После этого в мире было проведено немало исследований, но все они подтвердили, что такая связь действительно существует. Первый радиоэтер в Украине длился всего 40 минут и состоялся 1 февраля 1939 года. Волна расцвета ждала украинское телевидение уже в послевоенное время. Коммерческое телевидение было введено с 1989 года. Первый же звонок с мобильного телефона был совершен в 1993 году президентом Украины.

Также 16 ноября День социального предпринимательства. Ежегодно приходится на третий четверг ноября. Это возможность обратить внимание на работу социальных предприятий, принимающих на себя важные обязанности перед окружающей средой и общиной.

А еще 16 ноября Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы объединить всех людей в мире для борьбы с самым смертельным заболеванием. По уровню выживаемости рак поджелудочной железы занимает четвертое место среди онкологических заболеваний в Европе. На ранних стадиях часто нет никаких симптомов, что приводит к слишком поздней диагностике.

16 ноября празднуют Всемирный день рукоделия. Праздник не имеет официального статуса, но фонд ЮНЕСКО объявил, что рукоделие можно приравнять к культурному наследию мира.

Также 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Дата была предложена в 2005 году. Анорексия довольно серьезное заболевание, которым часто болеют несовершеннолетние девушки из-за голодания и изнурительных диет в погоне за модой. Этот синдром сопровождается опасным нарушением функции метаболизма, инфекциями и болезнями пищеварительной системы.

А еще 16 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннеса. Праздник был создан в 2005 году, а дату выбрали потому, что именно в этот день книга рекордов Гиннеса получила титул наиболее продаваемой книги с авторскими правами.

16 ноября Международный день философии. Праздник был начат в 2002 году по инициативе ЮНЕСКО, а уже в 2005 году ООН объявила его Международным днем.

Также 16 ноября Международный день отказа от курения. Событие приходится на третий четверг ноября и было основано Американским онкологическим обществом еще в 1977 году. В это время ученые доказали, что курение приводит к проблемам со здоровьем.

А еще 16 ноября Международный день терпимости (толерантности). Праздник был введен ЮНЕСКО в 1995 году на своей Генеральной конференции. В 1997 году этот праздник решили также праздновать в ООН, сделав его международным.

16 ноября празднуют Всемирный день пуговиц. Он был основан в далеком 1938 году американской организацией National Button Society.