Какой сегодня день: что празднуют, во что верят и чего не делают 10 ноября

Какой православный праздник отмечают 10 ноября?

10 ноября в церковном календаре – день памяти святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Согласно церковным преданиям, Эраст был учеником апостола Павла и родился в богатой и знатной семье. До того как уверовать во Христа, он занимал должность городского эконома в Коринфе. Обратил его в христианство именно Павел. Позже Эраст начал путешествовать со своим учителем, исповедуя слово Божие. Приехав в Иерусалим, Эраст оставил государственную службу и стал жить при городской церкви.

Родион был не только учеником апостола Павла, но и дальним его родственником. Был епископом в Патрасе. Родион пострадал за свою веру во время правления императора Нерона, приняв смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

Что нельзя делать 10 ноября

Не стоит отправляться в дальний путь.

Лучше не начинать никаких важных дел.

Не стоит ничего занимать соседям.

Народные приметы 10 ноября:

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: иней на деревьях означает, что скоро будет мороз;

дует сильный ветер — на метели и похолодание;

иной появился на деревьях вечером — к обильному снегопаду;

по земле стелется туман — ждите оттепели;

воробьи громко чирикают — придет потепление;

в воробьиных гнездах много пуха — скоро будет холодно.

Утром в этот день наши предки отправлялись в храм, несли с собой хлеб и соль для освящения. Потом ими кормили скот, чтобы он оставался здоровым и легко пережил зиму. Уже часто на реках устанавливался лед, однако он все еще был тонким и ломким. В старину часто говорили, что после Эраста приходят настоящие морозы.

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Важные и памятные даты 10 ноября в Украине и мире:

1663 год — заключают Батуринские статьи;

1770 год — Вольтер заявляет, если бы бога не существовало, его нужно было бы изобрести;

1926 год — в Берлине открывают Украинский научный институт;

1928 год — в Киеве открывают дом-музей Тараса Шевченко;

1989 год — во Львове проходит учредительное собрание Общества «Надсяння», которое представляет украинцев депортированных с украинских этнических территорий, которые после Второй мировой войны передали Польше;

1993 год — группой сектантов «Белого братства», возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос) и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен «конец света» и захвачен киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения;

1993 год — в Украине запретили все военизированные негосударственные организации;

1994 год — Ирак признает независимость Кувейта;

2004 год — Центризбирком Украины объявляет окончательные результаты первого тура выборов президента Украины: Виктор Ющенко набирает 11 125 395 голосов (39,87%), Виктор Янукович — 10 969 579 голосов (39,32%);

2004 год – выходит Firefox 1.0;

2009 год — запускают первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС;

2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освобождает город Снигиревку от российских оккупантов.

Именины 10 ноября празднуют:

Алексей,

Александр,

Борис,

Анна,

Иван,

Денис,

Михаил,

Константин,

Ольга,

Николай,

Петр.

Талисманом человека, рожденного 10 ноября, является горный хрусталь. Он является разновидностью прозрачного кварца. В Древней Греции считалось, что горный хрусталь является слезами божества, поэтому ему приписывали мощные магические свойства.

9 ноября родились:

1886 год — подполковник Армии УНР Александр Бутаков;

1903 год — украинский поэт-лирик Терентий Масенко;

1997 год — украинский футболист Юрий Вакулко.

9 ноября в Украине и мире отмечают:

10 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи. Особое событие в католическом календаре. В этот день церковь собирает молодежь со всего мира, чтобы вместе отпраздновать свою веру. Праздник был начат по инициативе папы Иоанна Павла II в 1985 году и сразу стал мощным движением для культурного обогащения и обмена.

Также 10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие. Он подчеркивает важную роль науки в развитии общества и необходимость вовлечения общественности в обсуждение различных научных проблем. Был создан в 1999 году на Всемирной научной конференции в Будапеште, но его официальное подтверждение состоялось только в 2001 году.

А еще 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии. Это довольно давняя профессия, которая существует уже около 6 тысяч лет, а первые ее представители жили еще в Древнем Египте. К примеру, в Месопотамии около 5000 года до нашей эры уже существовали учетные системы для отслеживания храмовых ресурсов. Профессия значительно развилась в 1494 году, когда Лука Пачоли ввел систему двойной записи. Он используется и сегодня.

10 ноября Всемирный день кератоконуса. Это сложное не воспалительное заболевание органов зрения, при котором роговица глаза принимает форму конуса вместо сферической. Событие было создано по инициативе Национального фонда кератоконуса, образовательной программы Института глаза Гэвина Герберта и Калифорнийского университета.

Также 10 ноября Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком. Это важное глобальное событие, посвященное осведомленности о недифференцированных раках. Нейроэндокринные опухоли представляют собой разнообразную группу редких видов рака, возникающих из нейроэндокринных клеток.