Какой православный праздник сегодня?

Кто такой апостол Патров?

А постол Патров упоминается в послании апостола Павла к Римлянам: «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев». Однако, кроме этого упоминания, в новозаветных книгах больше нет о нём никакой информации.

Предположительно, он был одним из выдающихся членов Римской церкви, раз удостоился приветствия от апостола Павла. В библейской энциклопедии архимандрита Никифора сказано:

«Патров (греч. Πατροβας — отцу последующий) — один из 70 апостолов и ревностнейший из спутников и сотрудников апостола Павла. Предание говорит, что он был епископом Неаполя и Путеол и принял мученический венец за имя Христово».

Память апостола Патрова в православной церкви

Память апостола Патрова в православной церкви совершается 18 ноября и 17 января, в день Собора Апостолов от семидесяти, в католической церкви — 4 ноября.