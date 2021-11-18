Новости Одессы и Одесской области

Какой православный праздник сегодня?

Какой православный праздник сегодня?

Сегодня, 18 ноября, православные вспоминают апостола от семидесяти Патрова.

Кто такой апостол Патров?

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А постол Патров упоминается в послании апостола Павла к Римлянам: «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев». Однако, кроме этого упоминания, в новозаветных книгах больше нет о нём никакой информации.

Предположительно, он был одним из выдающихся членов Римской церкви, раз удостоился приветствия от апостола Павла. В библейской энциклопедии архимандрита Никифора сказано:

«Патров (греч. Πατροβας — отцу последующий) — один из 70 апостолов и ревностнейший из спутников и сотрудников апостола Павла. Предание говорит, что он был епископом Неаполя и Путеол и принял мученический венец за имя Христово».

Память апостола Патрова в православной церкви

Память апостола Патрова в православной церкви совершается 18 ноября и 17 января, в день Собора Апостолов от семидесяти, в католической церкви — 4 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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