Какой погодой встречает начало лета одесситов

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 1 июня 2023 года, в Одессе и Одесской области будет солнечная и теплая погода. Такая погода продлится до субботы.
Погода в Одессе 1 июня
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 23-25 °С.
Температура морской воды 20-21 °С.
Погода в Одесской области 1 июня
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области видимость добра.