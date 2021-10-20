Новости Одессы и Одесской области

Какой католический праздник сегодня?

Какой католический праздник сегодня?

Сегодня, 20 октября, католики отмечают день памяти святого Венделина.

Кто такой святой Венделин?

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Святой Венделин считается покровителем пастухов, крестьян, подёнщиков и арендаторов. По легенде, он был шотландцем или ирландцем. Получив хорошее образование, святой решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Однажды по пути из Рима в Ирландию ему приглянулись в междуречье Близа и Саара красивые и спокойные места. Здесь же он повстречал некоего аристократа и устроился к нему пастухом. Венделин отличался благочестием и совершал чудеса. Заметив это, дворянин приказал построить для него скит поблизости одного из монастырей.

Где похоронен святой Венделин?

Святого Венделина похоронили в городе Санкт-Вендель, названном в его честь, в базилике Святого Венделина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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