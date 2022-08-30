Какой будет погода в Одессе в последний день лета

В среду, 31 августа, в Одессе сохранится жаркая погода, сильных осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
31 августа в Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
Днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.