Какой будет погода в Одессе в последний день лета

Погода в Одессе: каким будет последнее воскресенье лета-2022? По прогнозам синоптиков, завтра, в воскресенье, 28 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области будет все также жарко и сухо – осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 27 августа? В последнюю субботу августа, 27 числа ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем без существенных осадкой, температура воздуха днем до + 31°С. ПОДРОБНЕЕ