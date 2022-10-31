Какой будет погода в Одессе в первый день ноября?

По прогнозу синоптиков во вторник 1 ноября 2022 года в Одессе будет без осадков, температура воздуха днем 14-16°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
1 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С.
Погода в Одесской области
1 ноября в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.