Какой будет погода в Одессе в Новый год, 1 января

1 января 2023 года в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем днем 6-8°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 1 января
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С тепла.
Погода в Одесской области 1 января
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 2°С тепла, днем 6-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Фото Марии Котой