Какой будет погода в Одессе 9 июля

9 июля 2022года в Одессе ночью и днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем до 30°С.
Об этом сообщается Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
9 июля 2022 г. в Одессе прогнозируют переменную облачность. В первой половине ночи и во второй половине дня кратковременный дождь.
Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Погода в Одесской области 9 июля
Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.