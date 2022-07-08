Какой будет погода в Одессе 9 июля

Погода в Одессе 8 июля: может быть дождь Завтра, в пятницу, 8 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность и, кроме того, возможны осадки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ