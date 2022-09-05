Какой будет погода в Одессе 6 сентября?

По прогнозу синоптиков во вторник 6 сентября в Одессе ожидается погода без осадков, днем воздух прогреется до 22°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
6 сентября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 20–21°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°С, днем 18-23°С.
На автодорогах области видимость хорошая.