Новости Одессы и Одесской области

Какой будет погода в Одессе 6 ноября

Какой будет погода в Одессе 6 ноября

Завтра, в субботу, 6 ноября  2021 г, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура днем + 15-17 °С.

Подписаться

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики объявили штормовое предупреждение: до конца дня 5 ноября, ночью и утром 6 ноября сохранится туман видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 11-13 °С тепла, днем 15-17 °С.

Прогноз погоды Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 13-18 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе 7 ноября

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С.

Прогноз погоды в Одессе 8 ноября

  • Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
  • Ветер южный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 13-18 °С.

Прогноз погоды в Одессе 9 ноября

  • Местами небольшой дождь.
  • Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С.

Прогноз погоды в Одессе 10 ноября

  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С тепла.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить