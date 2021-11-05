Какой будет погода в Одессе 6 ноября

Завтра, в субботу, 6 ноября 2021 г, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура днем + 15-17 °С.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Синоптики объявили штормовое предупреждение: до конца дня 5 ноября, ночью и утром 6 ноября сохранится туман видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
- Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-13 °С тепла, днем 15-17 °С.
Прогноз погоды Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 13-18 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе 7 ноября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С.
Прогноз погоды в Одессе 8 ноября
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
- Ветер южный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 13-18 °С.
Прогноз погоды в Одессе 9 ноября
- Местами небольшой дождь.
- Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С.
Прогноз погоды в Одессе 10 ноября
- Без существенных осадков.
- Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С тепла.