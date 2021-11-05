Какой будет погода в Одессе 6 ноября

Завтра, в пятницу, 5 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но облачная погода.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 3 ноября 2021 года в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков.

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