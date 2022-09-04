Какой будет погода в Одессе 5 сентября

По прогнозам синоптиков в понедельник, 5 сентября, в Одессе будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха днем до 22°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
5 сентября 2022 г в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14 °С, днем 19-24 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.