Какой будет погода в Одессе 5 октября

В среду, 5 октября 2022 года в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура днем 18-20°С.
Об этом сказано в прогнозе Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, 5 октября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем 18-20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.