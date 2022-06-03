Какой будет погода в Одессе 4 июня?

В субботу, 4 июня 2022 года в Одессе прогнозируют погоду без осадков, температура днем 26-28°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
4 июня 2022 г. в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью 16-18, днем 26-28°С.
Температура морской воды 20-21°С.
В Одесской области:
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.
На дорогах области видимость добра.