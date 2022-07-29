Какой будет погода в Одессе 30 июля

Погода в Одессе: прогноз на пятницу, 29 июля Завтра, в пятницу, 29 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду без осадков. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет четверг, 28 июля? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится высокая вероятность пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Хотя кратковременный дождь также не исключается. ПОДРОБНЕЕ