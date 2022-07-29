Какой будет погода в Одессе 30 июля

В субботу, 30 июля в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем до +30°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозу синоптиков 30 июля в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С. Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области 30 июля
30 июля на Одещине будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также в ГСЧС предупреждают, что 30 июля — 1 августа по Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами высокого (IV класса) и средняя (III класса).