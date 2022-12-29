Какой будет погода в Одессе 30 декабря?

В пятницу, 30 декабря 2022 года в Одессе будет без осадков, температура днем 7-9°С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
30 декабря по г. Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.