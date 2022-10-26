Какой будет погода в Одессе 27 октября?

В четверг, 27 октября, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура днем 16-18°С.
Об это сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
27 октября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
Погода в Одесской области
27 октября в Одесской области ожидается погода облачная, с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 15-20°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.