Какой будет погода в Одессе 27 октября?

Какой будет погода предстоящей зимой: прогноз синоптиков Синоптики сразу предупреждают, что прогноз более чем вероятностный. Тем не менее он дает общее представление о предстоящей погоде. Экстремальных холодов до -30 не предвидится, как и вообще длительных похолоданий. ПОДРОБНЕЕ