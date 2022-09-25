Какой будет погода в Одессе 26 сентября?

26 сентября в понедельник в Одессе будет без существенных осадков. Температура днем 20-22°С.
Об этом сообщает гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Так, по данным синоптиков 26 сентября 2022 года в Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 11-13°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 17–18°С.
Погода Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С тепла, днем 20-25°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.