Какой будет погода в Одессе 25 сентября

В воскресенье в Одессе ожидается погода без осадков, температура днем 18-20°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
25 сентября 2022 года синоптики прогнозируют в Одессе погоду облачную с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем 18-20°С.
Температура морской воды 17–18°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 17-22°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.