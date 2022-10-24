Какой будет погода в Одессе 25 октября?

Во вторник, 25 октября 2022 года, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем 17-19°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
25 октября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 11-13°С, днем 17-19°С.
Погода в Одесской области 25 октября
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами умеренный дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 8-13°С, днем 16-21°С, местами до 25°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.