Какой будет погода в Одессе 24 сентября

В субботу, 24 сентября, в Одессе существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем 16-18°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
24 сентября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 17–18°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость добра.