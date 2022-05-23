Какой будет погода в Одессе 24 мая?

Во вторник, 24 мая, в Одессе ожидается погода без осадков, температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
24 мая 2022 года в Одессе прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
Температура морской воды 14–15°С.
В Одесской области:
ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.
На дорогах области видимость хорошая.