Какой будет погода в Одессе 23 августа?

Итоги 22 августа: снова российская ракета и огромное значение новой жд ветки в Молдову Утром 22 августа 2022 года Одесский регион снова был атакован российской крылатой ракетой. Из хороших новостей – заработала новая жд ветка с Молдовой, которая даст выход в Европу в обход Приднестровья и разрушенного моста в Затоке. ПОДРОБНЕЕ