Какой будет погода в Одессе 23 августа?

Во вторник, 23 августа в Одессе ожидается жаркая погода без осадков, температура воздуха днем до 32°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
23 августа 2022 года в г. Одессе прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 25-26°С.
Прогноз погоды в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.