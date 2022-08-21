Какой будет погода в Одессе 22 августа?

В понедельник, 22 августа 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе погоду без существенных осадков, температура днем – до 32°С
Об этом сообщает Гидрометцентр Чорного и Азовского морей.
22 августа в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.