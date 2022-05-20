Какой будет погода в Одессе 21 мая?

Практичность или роскошь: какому обручальному кольцу отдать предпочтение Мир ювелирного искусства постоянно развивается. Ежедневно появляются новые модели и дизайны, впечатляющие изысканностью и совершенством. И не только декоративные украшения отличаются роскошным исполнением, но символы и знаки, изготовленные из золота, восхищают и завораживают. ПОДРОБНЕЕ

Итоги 20 мая в Одессе: ракетами обстреляли туалет на курорте и завод Днем 20 мая две рашистских ракеты поразили общественный туалет на побережье к югу от Одессы. А к вечеру ракета прилетела в завод с северной стороны областного центра. Среди людей жертв и пострадавших нет, хотя инфраструктуре доставалось. ПОДРОБНЕЕ

Наши котики: мама с дочкой из Одессы рисуют забавные картинки для бойцов ВСУ Как известно, в Одессе по-особенному любят котиков. Ну а как их не любить?! И очень часто наши хвостатики вдохновляют людей творческих и становятся героями уличных граффити и не только. И, как выяснилось после начала войны, наши одесские котики – большие патриоты Украины и своего родного города. ПОДРОБНЕЕ