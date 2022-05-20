Какой будет погода в Одессе 21 мая?

В субботу, 21 мая, в Одессе ожидается погода без осадков, температура ночью 13-15°С, днем 26-28°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
21 мая 2022 г. в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 14–15°С.
Погода в Одесской области:
Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.