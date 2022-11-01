Какой будет погода в Одессе 2 ноября

2 ноября 2022 года в Одессе ожидается погода без существенных осадков, днем температура воздуха будет 17-19 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, 2 ноября 2022 г. в Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °С тепла, днем 17-19 °С.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 17-22 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.