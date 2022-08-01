Новости Одессы и Одесской области

Какой будет погода в Одессе 2 августа: ждать ли дождя?

Какой будет погода в Одессе 2 августа: ждать ли дождя?

2 августа в Одессе ожидается кратковременный дождь и гроза, температура воздуха до +28°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прежде всего синоптики предупреждают о возможном ухудшении природных условий. По их прогнозам, 2 августа ночью и днем 2 августа по Одессе и области ожидается гроза, во время грозы — шквал 15-18 м/с.

В этой связи одесситов и гостей города просят быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Опасно оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Под деревьями следует передвигаться с осторожностью – в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

2 августа 2022 г. в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Погода в Одесской области 2 августа

Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить