Какой будет погода в Одессе 2 августа: ждать ли дождя?

2 августа в Одессе ожидается кратковременный дождь и гроза, температура воздуха до +28°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прежде всего синоптики предупреждают о возможном ухудшении природных условий. По их прогнозам, 2 августа ночью и днем 2 августа по Одессе и области ожидается гроза, во время грозы — шквал 15-18 м/с.

В этой связи одесситов и гостей города просят быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Опасно оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Под деревьями следует передвигаться с осторожностью – в результате дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

2 августа 2022 г. в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Погода в Одесской области 2 августа

Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-18 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.