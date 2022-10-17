Какой будет погода в Одессе 18 октября?

Во вторник, 18 октября 2022 года, в Одессе осадков не ожидается, температура воздуха днем 15-17 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
18 октября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °С, днем 15-17 °С.
Погода в Одесской области 18 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10 °С, местами 0-2 °С тепла, днем 15-20 °С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.