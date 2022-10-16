Какой будет погода в Одессе 17 октября?

По прогнозу синоптиков, в понедельник 17 октября 2022 года, в Одессе ожидается погода без осадков, температура днем 15-17°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
17 октября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°С, днем 15-17°С.
Погода в Одесской области
В Одесской области 147 октября будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.