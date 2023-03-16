Какой будет погода в Одессе 17 марта

В пятницу, 17 марта 2023 года, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду без существенных осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 17 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 17 марта
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.