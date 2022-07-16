Какой будет погода в Одессе 17 июля: ГСЧС предупреждает об опасности

В воскресенье, 17 июня, в Одессе ожидается погода без существенных осадков,днем воздух прогреется до +28 °С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Предупреждение: 17-19 июля 2022 года по Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами высокая пожарная опасность (IV класса).
17 июля по Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 15–16°С.
Погода в Одесской области 17 июля
Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.