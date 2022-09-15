Какой будет погода в Одессе 16 сентября: пришло потепление?

В пятницу, 16 сентября в Одессе потеплеет. Днем воздух прогреется до 27°С. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
16 сентября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.