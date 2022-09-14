Какой будет погода в Одессе 15 сентября

В четверг, 15 сентября, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем 19-20°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
15 сентября 2022 в городе Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.