Какой будет погода в Одессе 12 сентября

Неделя в Одессе начнется со снижения температуры воздуха до +20°С, возможен дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Синоптики отмечают, что в течение суток 12 сентября 2022 опасные метеорологические явления по Одесской области не ожидаются.
При этом в Одессе будет облачно с прояснениями. Возможен дождь.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 18-20°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость добра.