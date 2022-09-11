Какой будет погода в Одессе 12 сентября

Прогноз космической погоды: будет ли «магнитным» воскресенье 11 сентября? Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Каким же будет сегодняшнее воскресенье, 11 сентября? ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 11 сентября: ожидается туман Завтра, в воскресенье, 11 сентября, ночью и утром по Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м, утром и днем гроза. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз магнитных бурь: чего ждать 9 сентября? В начале сентября этого года Землю накрыли ряд магнитных бурь разной мощности. Неспокойной обещает быть и середина месяца. А вот какой будет сегодняшняя пятница, 9 сентября 2022 года? ПОДРОБНЕЕ