Какой будет погода в Одессе 12 ноября

Осень по-одесски: прогноз погоды на 11 ноября Завтра, в пятницу, 11 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют облачную погоду. Возможен дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ