Какой будет погода в Одессе 12 ноября

В субботу, 12 ноября в Одессе ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков, температура воздуха 9-14°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
12 ноября в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С.
Погода в Одесской области 12 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 11-13°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.