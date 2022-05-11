Какой будет погода в Одессе 12 мая?

В четверг 12 мая в Одессе ожидается температура воздуха ночью 9-11°С, днем 19-21°С. Осадки не прогнозируются.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
12 мая в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 19-21°С. Температура морской воды 14–15°С.
В Одесской области:
Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 24-29°С, в прибрежной зоне 19-21°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.