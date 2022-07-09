Какой будет погода в Одессе 10 июля

В воскресенье 10 июля ночью в Одессе ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха днем – до 29°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
10 июля 2022 года в городе Одессе ожидается переменная облачность.
Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области 10 июля
Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.