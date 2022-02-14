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Какой будет космическая погода в День влюбленных 14 февраля, ждать ли магнитные бури?

Какой будет космическая погода в День влюбленных 14 февраля, ждать ли магнитные бури?

Сегодняшний день, понедельник, 14 февраля 2022 года, будет неспокойным в плане геомагнитной активности. Нас ждут магнитные бури.

Рецепты

Как сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня будет повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

А специалисты американского Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center) вообще охарактеризовали февраль 2022 года как сложный месяц для метеозависимых людей.

В этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь эксперты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. А вот от кофе и алкоголя следует по возможности отказаться.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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