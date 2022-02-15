Какой будет космическая погода 15 февраля, ждать ли магнитные бури?

Сегодняшний день, вторник, 15 февраля 2022 года, будет неспокойным в плане геомагнитной активности. Она будет повышенной.

Как сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня будет повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

А специалисты американского Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center) вообще охарактеризовали февраль 2022 года как сложный месяц для метеозависимых людей.

В этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце. Особенно сильно этот эффект могут испытать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь эксперты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. А вот от кофе и алкоголя следует по возможности отказаться.

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