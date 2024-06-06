Какими будут графики отключения электроэнергии 7 июня

Какими будут графики отключения электроэнергии 7 июня

Завтра, 7 июня ожидается дефицит электроэнергии в энергосистеме на протяжении всех суток. Об этом сообщили на Фейсбук-странице НЕК Укренерго.

Для каждой из областей применяются лимиты на потребление электроэнергии с 00:00 до 24:00.

При превышении лимитов потребления будут применяться графики экстренных отключений.

Отключение света 7 июня

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