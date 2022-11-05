Каким будет в Одессе воскресенье 6 ноября: прогноз синоптиков

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 6 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без осадков.
Погода в Одессе 6 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем +12+14°С.
Погода в Одесской области 6 ноября
В Одесской области завтра олачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 12-17°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.