Каким будет в Одессе последний день зимы – прогноз синоптиков

За последний зимний месяц снегопады и метели успели нам порядком надоесть. И сейчас многих волнует вопрос, когда придет настоящая весна и какой она будет. Сурок Тимка еще в начале февраля предсказал нам раннюю весну, а вот синоптики готовы с ним поспорить. По их данным, весна в Украину придет поздно и будет далеко не комфортной.

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