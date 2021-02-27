Каким будет в Одессе последний день зимы – прогноз синоптиков

Завтра, в воскресенье, 28 февраля, в Одессе прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 6-8 °С выше нуля.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в пятницу, 26 февраля, в Одессе синоптики зафиксировали новый суточный температурный максимум: воздух прогрелся до 18,1 градусов тепла. Это максимальная температура воздуха в Одессе 26 февраля за последние 120 лет наблюдений.