Каким будет в Одессе понедельник 4 марта – прогноз синоптиков

Погода в Одессе 3 марта: потеплеет или похолодает? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 3 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится хоть и облачная, но теплая и немного ветреная погода без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: ночь и утро 1 марта могут быть опасными На завтра, 1 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня. Ночью и утром ожидается сильный туман, видимость на дорогах составит 200-500 метров, предупреждают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Каким будет в Одессе последний день зимы: прогноз синоптиков По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 29 февраля 2024 года, в последний день зимы, в Одессе и Одесской области ожидается не особо зимняя, но еще и не весенняя погода. Осадков не предвидится. ПОДРОБНЕЕ