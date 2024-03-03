Каким будет в Одессе понедельник 4 марта – прогноз синоптиков

Завтра, в понедельник, 4 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, а воздух местами прогреется до 9-12°С
Таков прогноз дали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 4 марта
В Одессе понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 марта
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Автор фото: Александр Бурлак