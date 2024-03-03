Яким буде в Одесі понеділок 4 березня – прогноз синоптиків

У понеділок, 4 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, а повітря місцями прогріється до 9-12°С.
Такий прогноз дали синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 4 березня
В Одесі понеділок обіцяє бути хмарним із проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 березня
По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Автор фото: Олександр Бурлак