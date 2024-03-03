Яким буде в Одесі понеділок 4 березня – прогноз синоптиків

Погода в Одесі 3 березня: потеплішає чи похолодає? За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 3 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хоч і хмарна, але тепла та трохи вітряна погода без опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: ніч та ранок 1 березня можуть бути небезпечними На завтра, 1 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І (жовтого) рівня. Вночі та вранці очікується сильний туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів, попереджають у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Яким буде в Одесі останній день зими: прогноз синоптиків За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 29 лютого 2024 року, в останній день зими, в Одесі та Одеській області очікується не надто зимова, але ще й не весняна погода. Опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ