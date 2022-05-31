Каким будет в Одессе начало лета-2022: прогноз погоды на 1 июня

Начало лета в этом году в Одессе и Одесской области обещает быть достаточно теплым, но, возможно, не обойдется без дождей.
Что прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей на среду, 1 июня?
Завтра, 1 июня, в Одессе синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С выше нуля, днем воздух прогреется до 25-27°С.
Температура морской воды 18-19°С.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С тепла, днем она поднимется до 25-30°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой